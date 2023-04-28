Костенко (Пипкина) Дарья Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1865
Рождение ребёнка
До 1870
Сын: Костенко Харитон Каллиникович
Отец ребёнка: Костенко Каллиник Иванович
Рождение ребёнка
08.08.1873
Сын: Костенко Матвей Каллиникович
Отец ребёнка: Костенко Каллиник Иванович
Рождение ребёнка
03.01.1879
Сын: Костенко Афанасий Каллиникович
Отец ребёнка: Костенко Каллиник Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно