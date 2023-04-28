Костенко (Пипкина) Дарья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костенко (Пипкина) Дарья Матвеевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1865

Муж: Костенко Каллиник Иванович

Рождение ребёнка
До 1870

Сын: Костенко Харитон Каллиникович

Отец ребёнка: Костенко Каллиник Иванович

Рождение ребёнка
08.08.1873

Сын: Костенко Матвей Каллиникович

Отец ребёнка: Костенко Каллиник Иванович

Рождение ребёнка
03.01.1879

Сын: Костенко Афанасий Каллиникович

Отец ребёнка: Костенко Каллиник Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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