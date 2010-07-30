Ермолаев Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения28.09.1935
Дата смерти30.07.2010
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1935
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаев Александр Владимирович
Мать ребёнка: Лина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лина
Смерть
30.07.2010
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Умер в Санкт-Петербурге, кремирован. Прах захоронен в одной могиле с сестрой Галиной Николаевной во Владимире