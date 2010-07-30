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Ермолаев Владимир Николаевич

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Место рождения

Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

28.09.1935

Дата смерти

30.07.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1935

Отец: Ермолаев Николай Владимирович

Мать: Видина Анна Тимофеевна

Викулово, Викуловский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Лина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лина

Смерть
30.07.2010
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Умер в Санкт-Петербурге, кремирован. Прах захоронен в одной могиле с сестрой Галиной Николаевной во Владимире
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