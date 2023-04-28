Фёкла Малахиева
Место рождения
Дата рожденияДо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.02.1883
Муж: Яков Трофимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1885
Дочь: Дария Яковлева
Отец ребёнка: Яков Трофимов
Рождение ребёнка
12.12.1886
Сын: Даниил Яковлев
Отец ребёнка: Яков Трофимов
Рождение ребёнка
19.11.1888
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Трофимов
Рождение ребёнка
11.01.1892
Сын: Пётр Яковлев
Отец ребёнка: Яков Трофимов
Рождение ребёнка
29.09.1894
Сын: Алексей Яковлев
Отец ребёнка: Яков Трофимов
Рождение ребёнка
01.11.1896
Сын: Георгий Яковлев
Отец ребёнка: Яков Трофимов
Рождение ребёнка
27.01.1900
Дочь: Христина Яковлева
Отец ребёнка: Яков Трофимов
Рождение ребёнка
18.09.1902
Сын: Фёдор Яковлев
Отец ребёнка: Яков Трофимов
Смерть
Неизвестно