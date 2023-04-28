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Фёкла Малахиева

Место рождения

Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: ?

Мать: ?

Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.02.1883

Муж: Яков Трофимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.03.1885

Дочь: Дария Яковлева

Отец ребёнка: Яков Трофимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.12.1886

Сын: Даниил Яковлев

Отец ребёнка: Яков Трофимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.11.1888

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Яков Трофимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.01.1892

Сын: Пётр Яковлев

Отец ребёнка: Яков Трофимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.09.1894

Сын: Алексей Яковлев

Отец ребёнка: Яков Трофимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.11.1896

Сын: Георгий Яковлев

Отец ребёнка: Яков Трофимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
27.01.1900

Дочь: Христина Яковлева

Отец ребёнка: Яков Трофимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.09.1902

Сын: Фёдор Яковлев

Отец ребёнка: Яков Трофимов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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