Ӡаԥшь-Иԥа Зоурбақь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ӡаԥшь-Иԥа Манча
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Инал-Иԥа Ката
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ӡаԥшь-Иԥа Грышьа
Мать ребёнка: Инал-Иԥа Ката
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ӡаԥшь-Иԥа Володиа
Мать ребёнка: Инал-Иԥа Ката
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ӡаԥшь-Иԥа Таташь
Мать ребёнка: Инал-Иԥа Ката
Смерть
Неизвестно