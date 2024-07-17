Ӡаԥшь-Иԥа Манча
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ӡаԥшь-Иԥа Ҭхьына
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ӡаԥшь-Иԥа Алеқсандра (Гәыџь)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ӡаԥшь-Иԥа Зоурбақь
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ӡаԥшь-Иԥа Ҷонҷор
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно