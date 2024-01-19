Суровцев Василий Егорович
Место рождения
Дата рождения13.05.1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1907 ст.
Отец: Суровцев Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1931
Сын: Суровцев Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Суровцева Василиса Константиновна
Рождение ребёнка
30.07.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Суровцева Василиса Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно