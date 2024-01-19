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Суровцев Василий Егорович

Место рождения

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область

Дата рождения

13.05.1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1907 ст.

Отец: Суровцев Егор

Мать: не указана

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
03.03.1931

Сын: Суровцев Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Суровцева Василиса Константиновна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Рождение ребёнка
30.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Суровцева Василиса Константиновна

Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суровцева Василиса Константиновна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Оскольское, Новооскольский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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