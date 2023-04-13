Филатов Ерофей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти07.08.1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Филатов Михаил Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1811
Мать ребёнка: Филатова Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Филатов Герасим Ерофеевич
Мать ребёнка: Филатова Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
1821
Сын: Филатов Григорий Ерофеевич
Мать ребёнка: Филатова Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
07.03.1832
Дочь: Агафья Ерофеевна
Мать ребёнка: Филатова Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
14.05.1834
Дочь: Акилина Ерофеевна
Мать ребёнка: Филатова Евдокия Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.08.1858