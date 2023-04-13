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Филатов Ерофей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

07.08.1858

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Филатов Михаил Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1811

Сын: Филатов Иван Ерофеевич

Мать ребёнка: Филатова Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Филатов Герасим Ерофеевич

Мать ребёнка: Филатова Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Филатов Григорий Ерофеевич

Мать ребёнка: Филатова Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
07.03.1832

Дочь: Агафья Ерофеевна

Мать ребёнка: Филатова Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
14.05.1834

Дочь: Акилина Ерофеевна

Мать ребёнка: Филатова Евдокия Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филатова Евдокия Даниловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.08.1858
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