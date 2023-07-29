Баннова Марфа Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баннова Марфа Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1771 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 16.07.1815

Сын: Баннов Трофим Фролович

Отец ребёнка: Баннов Фрол Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баннов Фрол Иванович

Смерть
Неизвестно
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