Семенихин Иван Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: Семенихин Игнат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1822
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Михайлова Зиновия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1834
Сын: Семенихин Филипп Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1843
Сын: Семенихин Поликарп Иванович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно