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Семенихин Иван Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: Семенихин Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1822

Сын: Семенихин Аким Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Михайлова Зиновия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1834

Сын: Семенихин Филипп Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1843

Сын: Семенихин Поликарп Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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