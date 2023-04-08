(Москвитина) Анна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Москвитина) Анна Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Москвитин Георгий Алексеевич

Мать: не указана

Место жительства
1918
Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/fiekFfe41aZTpQ/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_11/F_50_11_0040/F_50_11_0040-00065.jpg
Смерть
Неизвестно
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