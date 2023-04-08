(Москвитина) Анна Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Москвитин Георгий Алексеевич
Мать: не указана
Место жительства
1918
Енисейка, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/fiekFfe41aZTpQ/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_11/F_50_11_0040/F_50_11_0040-00065.jpg
Смерть
Неизвестно