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Мазнёва Вера Николаевна
Мазнёва Вера Николаевна
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Место рождения
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1915
Пол
Женский
Отец
Маркин-Мазнёв Николай Егорович
1872 г.р.
Мать
Маркина-Мазнёва (Сапожкина) Акулина Фёдоровна
1873 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец:
Маркин-Мазнёв Николай Егорович
Мать:
Маркина-Мазнёва Акулина Фёдоровна
Бадеево
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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