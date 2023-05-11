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Мазнёва Вера Николаевна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1915

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Маркин-Мазнёв Николай Егорович

Мать: Маркина-Мазнёва Акулина Фёдоровна

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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