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Бушев Иван Андреевич

Место рождения

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Бушев Андрей Елисеевич

Мать: Бушева Мария Гавриловна

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Бушева Татьяна Егоровна (Григорьевна)

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Петр Иванович

Мать ребёнка: Бушева Татьяна Егоровна (Григорьевна)

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Малашкин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Бушева Татьяна Егоровна (Григорьевна)

Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушева Татьяна Егоровна (Григорьевна)

Место жительства
Неизвестно
Кубенское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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