Бушев Иван Андреевич
Место рождения
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Бушев Андрей Елисеевич
Мать: Бушева Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Бушева Татьяна Егоровна (Григорьевна)
Рождение ребёнка
1778
Сын: Петр Иванович
Мать ребёнка: Бушева Татьяна Егоровна (Григорьевна)
Рождение ребёнка
1779
Сын: Малашкин Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Бушева Татьяна Егоровна (Григорьевна)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно