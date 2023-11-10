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Голицын Владимир Михайлович

Место рождения

Дмитров, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

18.04.1951

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1951

Отец: Голицын Михаил Владимирович

Мать: Голицына Тамара Павловна

Дмитров, Дмитровский, Московская область
Титул: князь.
Бракосочетание
02.07.1976

Жена: Голицына Нина Леонидовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.12.1979

Сын: Голицын Михаил Владимирович

Мать ребёнка: Голицына Нина Леонидовна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь.
Рождение ребёнка
12.03.1986

Сын: Голицын Никита Владимирович

Мать ребёнка: Голицына Нина Леонидовна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь.
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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