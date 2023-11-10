Голицын Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения18.04.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1951
Титул: князь.
Бракосочетание
02.07.1976
Жена: Голицына Нина Леонидовна
Рождение ребёнка
24.12.1979
Сын: Голицын Михаил Владимирович
Мать ребёнка: Голицына Нина Леонидовна
Титул: князь.
Рождение ребёнка
12.03.1986
Сын: Голицын Никита Владимирович
Мать ребёнка: Голицына Нина Леонидовна
Титул: князь.
Место жительства
Неизвестно