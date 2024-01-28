Окатова Евдокия
Место рожденияд. Шавкунова, Поцкая волость
Дата рождения1792
Дата смертиОколо 1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Шавкунова, Поцкая волость
Бракосочетание
04.?.1821
Witnesses:Иван и Петр Окатовы, Федор Филипов и Иван Дмитрев Ефремовы
Упоминание
Неизвестно
КАУ ВО «ГАВО» | Ф, 496. Оп. 16. Д. 49. Л. 1401. | 4 февраля 1821 г. крестьянин деревни Дубровской удельной Лохотской волости Петр Михайлов Окатов венчался с крестьянской дочерью деревни Шавкунова Поцк... Показать все
Смерть
Около 1826