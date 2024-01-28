Окатова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окатова Евдокия

Место рождения

д. Шавкунова, Поцкая волость

Дата рождения

1792

Дата смерти

Около 1826

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Шавкунова, Поцкая волость
Бракосочетание
04.?.1821

Муж: Окатов Петр Михайлович

Witnesses:Иван и Петр Окатовы, Федор Филипов и Иван Дмитрев Ефремовы
Упоминание
Неизвестно
КАУ ВО «ГАВО» | Ф, 496. Оп. 16. Д. 49. Л. 1401. | 4 февраля 1821 г. крестьянин деревни Дубровской удельной Лохотской волости Петр Михайлов Окатов венчался с крестьянской дочерью деревни Шавкунова Поцк... Показать все
Смерть
Около 1826
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