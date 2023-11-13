Шевченко николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевченко николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко андрей николаевич

Мать ребёнка: Шевченко лида петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевченко наталья николаевна

Мать ребёнка: Шевченко лида петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевченко лида петровна

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