- Александра Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1890 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1890 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1908 ст.
Рождение ребёнка
Вычислено 1910 ст.
Дочь: Тючкалова Степанида Васильевна
Отец ребёнка: Чучкалов Василий Михайлович
Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния