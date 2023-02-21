- Александра Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Александра Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1890 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1908 ст.

Муж: Чучкалов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Вычислено 1910 ст.

Дочь: Тючкалова Степанида Васильевна

Отец ребёнка: Чучкалов Василий Михайлович

Объезжего Луки Тючкалова, Вятский уезд, Вятская губерния
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