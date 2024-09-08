Петрухина Ефимья Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.1904 ст.
Дочь: (Петрухина) Парасковья Ефимовна
Отец ребёнка: Петрухин Ефим Герасимович
Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно