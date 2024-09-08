Петрухина Ефимья Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрухина Ефимья Никаноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрухин Ефим Герасимович

Рождение ребёнка
13.10.1904 ст.

Дочь: (Петрухина) Парасковья Ефимовна

Отец ребёнка: Петрухин Ефим Герасимович

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Смерть
Неизвестно

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