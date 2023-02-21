Габа (Кузнецова) Елена Валентиновна
Место рожденияКурганская обл.ст.Иковка Кетовского района
Дата рождения13.07.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1968
Курганская обл.ст.Иковка Кетовского района
Рождение ребёнка
16.10.1989
Сын: Габа Сергей Олегович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.06.2001
Сын: Менщиков Алексей Александрович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан