Габа (Кузнецова) Елена Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габа (Кузнецова) Елена Валентиновна

Место рождения

Курганская обл.ст.Иковка Кетовского района

Дата рождения

13.07.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1968

Отец: Кузнецов Валентин Петрович

Мать: Кузнецова Нина Ильинична

Курганская обл.ст.Иковка Кетовского района
Рождение ребёнка
16.10.1989

Сын: Габа Сергей Олегович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.06.2001

Сын: Менщиков Алексей Александрович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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