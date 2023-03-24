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Niiranen Antti Antinpoika

Место рождения

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

31.03.1822

Дата смерти

05.06.1824

Пол

Мужской

Отец

1780 г.р.

Мать

Около 1782 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1822

Отец: Niiranen Antti Niilonpoika

Мать: Niiranen Maria Martintytär

Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Смерть
05.06.1824
Saarivaara/Sarivara, Korpiselkä, Viipurin lääni (Выборгская губ.), Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Похороны
17.07.1824
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