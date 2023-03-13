Бучнева (Базлова) Стефанида Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.07.1892
Муж: Бучневъ Кузьма
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.07.1893
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Бучневъ Кузьма
хуторъ Петропавлоский, Покровской волости
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Бучневъ Кузьма
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Бучневъ Кузьма