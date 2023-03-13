Бучнева (Базлова) Стефанида Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучнева (Базлова) Стефанида Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.07.1892

Муж: Бучневъ Кузьма

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.07.1893

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Бучневъ Кузьма

хуторъ Петропавлоский, Покровской волости
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Бучневъ Кузьма

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Бучневъ Кузьма

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