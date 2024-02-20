Иванова (Тюменцева) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Тюменцева) Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Родион Константинович

Рождение ребёнка
29.12.1911

Дочь: (Иванова) Анастасия Родионовна

Отец ребёнка: Иванов Родион Константинович

Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно

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