Иванова (Тюменцева) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.12.1911
Дочь: (Иванова) Анастасия Родионовна
Отец ребёнка: Иванов Родион Константинович
Рыбалово, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно