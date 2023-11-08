Лащинская Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1827
Отец ребёнка: Лащинский Федор Романович
Рождение ребёнка
12.02.1833
Сын: Лащинский Александр Федорович
Отец ребёнка: Лащинский Федор Романович
Рождение ребёнка
28.?.1842
Сын: Лащинский Григорий Федорович
Отец ребёнка: Лащинский Федор Романович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Лащинский Федор Романович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Лащинский Пантелеймон Федорович
Отец ребёнка: Лащинский Федор Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лащинский Митрофан Федорович
Отец ребёнка: Лащинский Федор Романович
Смерть
Неизвестно