Лащинская Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лащинская Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1827

Сын: Лащинский Ефим Федорович

Отец ребёнка: Лащинский Федор Романович

Рождение ребёнка
12.02.1833

Сын: Лащинский Александр Федорович

Отец ребёнка: Лащинский Федор Романович

Рождение ребёнка
28.?.1842

Сын: Лащинский Григорий Федорович

Отец ребёнка: Лащинский Федор Романович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Лащинский Иван Федорович

Отец ребёнка: Лащинский Федор Романович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Лащинский Пантелеймон Федорович

Отец ребёнка: Лащинский Федор Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лащинский Митрофан Федорович

Отец ребёнка: Лащинский Федор Романович

Смерть
Неизвестно
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