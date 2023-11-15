Синицын Валерий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицын Валерий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

БА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синицын Сергей Арсеньевич

Мать: Синицына Марина

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