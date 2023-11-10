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Thomson Werner
Thomson Werner
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Древо
Место рождения
Таллин
, Эстонская ССР
Дата рождения
28.07.1891
Пол
Мужской
Отец
Thomson Leonhard Ferdinand Konstantin
1857 г.р.
Мать
Thomson (Berg) Mathilde Elise
1860 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1891
Отец:
Thomson Leonhard Ferdinand Konstantin
Мать:
Thomson Mathilde Elise
Таллин
, Эстонская ССР
Работа или профессия
Неизвестно
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