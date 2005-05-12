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Мальцев Тимофей Андреевич
Мальцев Тимофей Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.05.2005
Пол
Мужской
Отец
Мальцев Андрей Александрович
1967 г.р.
Мать
Дазиденко (Дазиденко) Елена Евгеньевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.2005
Отец:
Мальцев Андрей Александрович
Мать:
Дазиденко Елена Евгеньевна
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