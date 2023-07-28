Elkin Nikolaj Ilich
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти26.02.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Elkin Ilia
Мать: Elkin ?
Рождение ребёнка
26.11.1919
Дочь: Prozorovskaja Miliza Nikolaevna
Мать ребёнка: Elkina Natalia Vasilievna
Елкин хутор
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
selo Aleksandrovskoe, Stavropol kraj
Steam mill owner
Смерть
26.02.1920
selo Aleksandrovskoe
Причина смерти: Sygdom