Elkin Nikolaj Ilich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Elkin Nikolaj Ilich

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

26.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Elkin Ilia

Мать: Elkin ?

Рождение ребёнка
26.11.1919

Дочь: Prozorovskaja Miliza Nikolaevna

Мать ребёнка: Elkina Natalia Vasilievna

Елкин хутор
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Elkina Natalia Vasilievna

Работа или профессия
Неизвестно
selo Aleksandrovskoe, Stavropol kraj
Steam mill owner
Смерть
26.02.1920
selo Aleksandrovskoe
Причина смерти: Sygdom
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