Середин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Середин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1941

Дата смерти

16.10.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1945 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
07.07.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1965

Сын: Середин Анатолий

Мать ребёнка: Середина Валентина

Рождение ребёнка
25.04.1972

Сын: Середин Дмитрий

Мать ребёнка: Середина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Середина Валентина

Смерть
16.10.2013
Котовск, город Котовск, Тамбовская область
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