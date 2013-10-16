Середин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1941
Дата смерти16.10.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1965
Сын: Середин Анатолий
Мать ребёнка: Середина Валентина
Рождение ребёнка
25.04.1972
Сын: Середин Дмитрий
Мать ребёнка: Середина Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Середина Валентина
Смерть
16.10.2013
Котовск, город Котовск, Тамбовская область