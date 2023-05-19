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Савин Иоанн Владимиров

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

04.01.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1912

Отец: Савин Владимир Гаврилов

Мать: Савина Василиса Артемова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
04.01.1912
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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