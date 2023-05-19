Савин Иоанн Владимиров
Место рожденияп. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Дата рождения04.01.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1912
Отец: Савин Владимир Гаврилов
Мать: Савина Василиса Артемова
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
04.01.1912
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно