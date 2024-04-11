Ширяев Алексей Степанович
Место рождения
Дата рождения1917 ст.
Дата смерти1961
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917 ст.
дата указана на памятнике
Военная служба
Неизвестно
Ширяев Алексей Степанович Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1917 Воинское звание: красноармеец Причина выбытия: демобилизован Информация об архиве - Источник информации: ВК Республик... Показать все
Военная служба
Неизвестно
Ширяев Алек. Степанович Военно-пересыльные пункты и запасные полки Дата рождения: __.__.1917 Воинское звание: красноармеец Последнее место службы: 251 сп Военно-пересыльный пункт: 112 зсп Воинская час... Показать все
Демобилизация
22.06.1946
Шираев Алексей Степанович Списки призыва и демобилизации Дата рождения: __.__.1917 Воинское звание: красноармеец Дата выбытия: 22.06.1946 Причина выбытия: демобилизован Дата документа: 15.06.1946 Инфо... Показать все
Смерть
1961
дата указана на памятнике