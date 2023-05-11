Тронина (Жуйкова) Екатерина Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти10.05.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Тронин Пётр Кондратьевич
Рождение ребёнка
10.05.1892
Дочь: Анна Петровна
Отец ребёнка: Тронин Пётр Кондратьевич
починок Марковский, Тыловайская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.05.1892
починок Марковский, Тыловайская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Умерла от родов
Похороны
12.05.1892
Марково, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика