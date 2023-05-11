Тронина (Жуйкова) Екатерина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТронина (Жуйкова) Екатерина Даниловна

Тронина (Жуйкова) Екатерина Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

10.05.1892

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Тронин Пётр Кондратьевич

Рождение ребёнка
10.05.1892

Дочь: Анна Петровна

Отец ребёнка: Тронин Пётр Кондратьевич

починок Марковский, Тыловайская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тронин Пётр Кондратьевич

Смерть
10.05.1892
починок Марковский, Тыловайская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Умерла от родов
Похороны
12.05.1892
Марково, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close