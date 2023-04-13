Щербаченко Мария Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.08.1889
Дочь: Макаренко Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Щербаченко Гавриил Митрофанович
Рождение ребёнка
06.05.1892
Дочь: Тупикова Елена Гавриловна
Отец ребёнка: Щербаченко Гавриил Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно