Щербаченко Мария Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаченко Мария Зиновьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1889

Дочь: Макаренко Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Щербаченко Гавриил Митрофанович

Рождение ребёнка
06.05.1892

Дочь: Тупикова Елена Гавриловна

Отец ребёнка: Щербаченко Гавриил Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаченко Гавриил Митрофанович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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