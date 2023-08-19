Малов Владимир Алексеевич
Место рождениягород Ардатов, Мордовская АССР
Дата рождения01.03.1960
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1960
Отец: Малов Алексей Дмитриевич
Мать: Малова Нина Ивановна
город Ардатов, Мордовская АССР
Бракосочетание
01.01.1983
город Ардатов, Мордовская АССР
Рождение ребёнка
11.02.1985
Сын: Малов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Малова Наталья Михайловна
город Ардатов, Мордовская АССР
Рождение ребёнка
12.05.1986
Дочь: Козырева Мария Владимировна
Мать ребёнка: Малова Наталья Михайловна
город Ардатов, Мордовская АССР