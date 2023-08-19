Малов Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалов Владимир Алексеевич

Малов Владимир Алексеевич

Место рождения

город Ардатов, Мордовская АССР

Дата рождения

01.03.1960

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1960

Отец: Малов Алексей Дмитриевич

Мать: Малова Нина Ивановна

город Ардатов, Мордовская АССР
Бракосочетание
01.01.1983

Жена: Малова Наталья Михайловна

город Ардатов, Мордовская АССР
Рождение ребёнка
11.02.1985

Сын: Малов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Малова Наталья Михайловна

город Ардатов, Мордовская АССР
Рождение ребёнка
12.05.1986

Дочь: Козырева Мария Владимировна

Мать ребёнка: Малова Наталья Михайловна

город Ардатов, Мордовская АССР
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close