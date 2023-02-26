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Самсонов Иван Иванович

Место рождения

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1875

Дата смерти

07.08.1915

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Михалёва Александра Иванова

Мать ребёнка: ?

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1895

Сын: Самсонов Гавриил Иванов

Мать ребёнка: ?

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
07.08.1915
м. Боцьки
Причина смерти: На войне пропал без вести
Военная служба
1915
200-й пехотный Кроншлотский полк
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