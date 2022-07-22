Юнгблют (Перегримова) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юнгблют (Перегримова) Любовь Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1941

Дата смерти

22.07.2022

Пол

Женский

Отец

Мать

1921 г.р.

Дети

1968 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1941

Отец: Перегримов Александр Никонович

Мать: Завьялова Таисья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юнгблют Виктор Георгиевич

Рождение ребёнка
11.01.1968

Дочь: Юнгблют Нелли Викторовна

Отец ребёнка: Юнгблют Виктор Георгиевич

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Смерть
22.07.2022

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