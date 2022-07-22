Юнгблют (Перегримова) Любовь Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1941
Дата смерти22.07.2022
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1941
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юнгблют Виктор Георгиевич
Рождение ребёнка
11.01.1968
Дочь: Юнгблют Нелли Викторовна
Отец ребёнка: Юнгблют Виктор Георгиевич
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Смерть
22.07.2022