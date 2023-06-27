Морова Елизавета Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морова Елизавета Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перевозкина Нелли Анатольевна

Отец ребёнка: Моров Анатолий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корчевская Лидия Анатольевна

Отец ребёнка: Моров Анатолий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моров Валерий Анатольевич

Отец ребёнка: Моров Анатолий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моров Михаил Анатольевич

Отец ребёнка: Моров Анатолий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моров Анатолий Владимирович

Смерть
Неизвестно
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