Морова Елизавета Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Перевозкина Нелли Анатольевна
Отец ребёнка: Моров Анатолий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корчевская Лидия Анатольевна
Отец ребёнка: Моров Анатолий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моров Валерий Анатольевич
Отец ребёнка: Моров Анатолий Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Моров Анатолий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно