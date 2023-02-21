Шмакина (Федичева) Марфа Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.05.1941
Сын: Шмакин Вячеслав Тихонович
Отец ребёнка: Шмакин Тихон Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмакин Александр Тихонович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шмакин Владимир Тихонович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно