Шмакина (Федичева) Марфа Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмакина (Федичева) Марфа Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1941

Сын: Шмакин Вячеслав Тихонович

Отец ребёнка: Шмакин Тихон Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмакин Александр Тихонович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шмакин Владимир Тихонович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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