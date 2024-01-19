Бушило-Ненад Моисей Самуилович
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Ненад Самуил Ефимович
Мать: Ненад Ирина Павловна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Швед Екатерина Моисеевна (Максимова)
Мать ребёнка: Бушило-Ненад Мария Саввична
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно