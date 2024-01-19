Бушило-Ненад Моисей Самуилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушило-Ненад Моисей Самуилович

Место рождения

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Ненад Самуил Ефимович

Мать: Ненад Ирина Павловна

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Швед Екатерина Моисеевна (Максимова)

Мать ребёнка: Бушило-Ненад Мария Саввична

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушило-Ненад Мария Саввична

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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