Курбанов Шахбан Курбанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти07.02.1985
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курбанов Курбан Саидгаджиевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курбанов Курбан Шахбанович
Мать ребёнка: Газимагомедова Патимат Газимагомедовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курбанов Курбанисмаил Шахбанович
Мать ребёнка: Газимагомедова Патимат Газимагомедовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курбанов Магомед Шахбанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
07.02.1985