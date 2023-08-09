Курбанов Шахбан Курбанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбанов Шахбан Курбанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.02.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ШК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курбанов Курбан Саидгаджиевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курбанов Курбан Шахбанович

Мать ребёнка: Газимагомедова Патимат Газимагомедовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курбанов Курбанисмаил Шахбанович

Мать ребёнка: Газимагомедова Патимат Газимагомедовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курбанов Магомед Шахбанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
07.02.1985
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