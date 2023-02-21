Авраамова (Ермолаева) Анна Ермолаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1809 ст.
Сын: Авраамов Косма (Козьма) Никифорович
Отец ребёнка: Авраамов Никифор Авраамович
Рождение ребёнка
1814 ст.
Дочь: Авраамова Фёкла Никифоровна
Отец ребёнка: Авраамов Никифор Авраамович
Рождение ребёнка
15.01.1818 ст.
Дочь: Авраамова Татьяна Никифоровна
Отец ребёнка: Авраамов Никифор Авраамович
Рождение ребёнка
03.01.1820 ст.
Сын: Авраамов Савва Никифорович
Отец ребёнка: Авраамов Никифор Авраамович
Рождение ребёнка
28.10.1824 ст.
Сын: Авраамов Иосиф Никифорович
Отец ребёнка: Авраамов Никифор Авраамович
Рождение ребёнка
20.04.1827 ст.
Сын: Авраамов Симеон Никифорович
Отец ребёнка: Авраамов Никифор Авраамович
Бракосочетание
Неизвестно