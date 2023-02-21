Авраамова (Ермолаева) Анна Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авраамова (Ермолаева) Анна Ермолаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1809 ст.

Сын: Авраамов Косма (Козьма) Никифорович

Отец ребёнка: Авраамов Никифор Авраамович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1814 ст.

Дочь: Авраамова Фёкла Никифоровна

Отец ребёнка: Авраамов Никифор Авраамович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.01.1818 ст.

Дочь: Авраамова Татьяна Никифоровна

Отец ребёнка: Авраамов Никифор Авраамович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.01.1820 ст.

Сын: Авраамов Савва Никифорович

Отец ребёнка: Авраамов Никифор Авраамович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.10.1824 ст.

Сын: Авраамов Иосиф Никифорович

Отец ребёнка: Авраамов Никифор Авраамович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.04.1827 ст.

Сын: Авраамов Симеон Никифорович

Отец ребёнка: Авраамов Никифор Авраамович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авраамов Никифор Авраамович

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