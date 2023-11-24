Емельянова Евдокия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова Евдокия Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1843

Дочь: Емельянова Евдокия Власиевна

Отец ребёнка: Емельянов Влас Алексеевич

Рождение ребёнка
26.01.1846

Дочь: Емельянова Анна Власиевна

Отец ребёнка: Емельянов Влас Алексеевич

Рождение ребёнка
11.02.1851

Дочь: Емельянова Агафья Власиевна

Отец ребёнка: Емельянов Влас Алексеевич

Рождение ребёнка
1866

Сын: Емельянов Афонасий Власиевич

Отец ребёнка: Емельянов Влас Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельянов Влас Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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