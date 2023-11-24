Емельянова Евдокия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1843
Дочь: Емельянова Евдокия Власиевна
Отец ребёнка: Емельянов Влас Алексеевич
Рождение ребёнка
26.01.1846
Дочь: Емельянова Анна Власиевна
Отец ребёнка: Емельянов Влас Алексеевич
Рождение ребёнка
11.02.1851
Дочь: Емельянова Агафья Власиевна
Отец ребёнка: Емельянов Влас Алексеевич
Рождение ребёнка
1866
Сын: Емельянов Афонасий Власиевич
Отец ребёнка: Емельянов Влас Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно