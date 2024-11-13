Ильин-Терентьев (Никонов) Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения01.11.1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Сын: Никонов-Ильин-Терентьев (Андреев) Анисим Михайлович
Мать ребёнка: Михайлова-Никифорова (Гавриилова) Анна Ивановна
Сын: Никонов-Ильин-Терентьев-Жаренков (Андреев) Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Михайлова-Никифорова (Гавриилова) Анна Ивановна
Сын: Никонов-Ильин-Терентьев-Жаренков (Андреев) Иоанн (Иван) Михайлович
Мать ребёнка: Михайлова-Никифорова (Гавриилова) Анна Ивановна
Сын: Никонов-Ильин-Терентьев (Андреев) Георгий (Егор) Михайлович
Мать ребёнка: Михайлова-Никифорова (Гавриилова) Анна Ивановна
Дочь: Никонова-Ильина-Терентьева--Никашина (Андреева) Агрипина Михайловна
Мать ребёнка: Михайлова-Никифорова (Гавриилова) Анна Ивановна
Дочь: Никонова-Ильина-Терентьева (Андреева) Елена Михайловна
Мать ребёнка: Михайлова-Никифорова (Гавриилова) Анна Ивановна