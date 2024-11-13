Ильин-Терентьев (Никонов) Михаил Андреевич 01.11.1830 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ильин-Терентьев (Никонов) Михаил Андреевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.11.1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1809 г.р.

Мать

1804 г.р.

Жена

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1830 ст.

Отец: Терентьев (Ильин) Андрей Никонович

Мать: Ефимова Евфросиния Феодоровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
22.01.1852 ст.

Жена: Михайлова-Никифорова (Гавриилова) Анна Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.02.1853 ст.

Сын: Никонов-Ильин-Терентьев (Андреев) Анисим Михайлович

Мать ребёнка: Михайлова-Никифорова (Гавриилова) Анна Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.08.1858 ст.

Сын: Никонов-Ильин-Терентьев-Жаренков (Андреев) Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Михайлова-Никифорова (Гавриилова) Анна Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.09.1859 ст.

Сын: Никонов-Ильин-Терентьев-Жаренков (Андреев) Иоанн (Иван) Михайлович

Мать ребёнка: Михайлова-Никифорова (Гавриилова) Анна Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.01.1861 ст.

Сын: Никонов-Ильин-Терентьев (Андреев) Георгий (Егор) Михайлович

Мать ребёнка: Михайлова-Никифорова (Гавриилова) Анна Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.06.1867 ст.

Дочь: Никонова-Ильина-Терентьева--Никашина (Андреева) Агрипина Михайловна

Мать ребёнка: Михайлова-Никифорова (Гавриилова) Анна Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.05.1869 ст.

Дочь: Никонова-Ильина-Терентьева (Андреева) Елена Михайловна

Мать ребёнка: Михайлова-Никифорова (Гавриилова) Анна Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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