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Бурдакова Пелогея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

23.03.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Бурдаков Степан Спиридонович

Мать: Бурдакова Аксинья

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Толстогузова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Толстогузов иван федорович

Рождение ребёнка
27.09.1926

Дочь: Толстогузовва софия ивановна

Отец ребёнка: Толстогузов иван федорович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Толстогузова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Толстогузов иван федорович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Толстогузова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Толстогузов иван федорович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Толстогузов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Толстогузов иван федорович

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Толстогузова Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Толстогузов иван федорович

Смерть
23.03.1988
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