Бурдакова Пелогея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти23.03.1988
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Бурдаков Степан Спиридонович
Мать: Бурдакова Аксинья
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Толстогузова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Толстогузов иван федорович
Рождение ребёнка
27.09.1926
Дочь: Толстогузовва софия ивановна
Отец ребёнка: Толстогузов иван федорович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Толстогузова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Толстогузов иван федорович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Толстогузова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Толстогузов иван федорович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Толстогузов Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Толстогузов иван федорович
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Толстогузова Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Толстогузов иван федорович
Смерть
23.03.1988