Сивко Лев Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1929
Дата смерти09.01.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1929
Отец: Сивко Иван
Мать: Сивко Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
17.05.1950
Рождение ребёнка
22.06.1956
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.05.1966
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.01.1999