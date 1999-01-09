Сивко Лев Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивко Лев Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1929

Дата смерти

09.01.1999

Пол

Мужской

Отец

Мать

1902 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1929

Отец: Сивко Иван

Мать: Сивко Марфа Васильевна

Рождение ребёнка
17.05.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сивко Нина Константиновна

Рождение ребёнка
22.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сивко Нина Константиновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сивко Нина Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сивко Нина Константиновна

Смерть
09.01.1999
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