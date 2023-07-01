Герасимов Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.?
Отец: Герасимов Александр
Мать: Герасимова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Денис Сергеевич
Мать ребёнка: Не помню
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Не помню
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Герасимова Дарья
Мать ребёнка: Оксана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Оксана
Смерть
Неизвестно