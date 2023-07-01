Герасимов Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасимов Сергей Александрович

Герасимов Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.?

Отец: Герасимов Александр

Мать: Герасимова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Денис Сергеевич

Мать ребёнка: Не помню

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Не помню

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Герасимова Дарья

Мать ребёнка: Оксана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оксана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close