Гудкова (Варганова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудкова (Варганова) Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Варгановъ Михаилъ

Мать: Варганова Марина

Бракосочетание
23.01.1909

Муж: Гудковъ Емельянъ

Рождение ребёнка
20.06.1910

Сын: Гудковъ Петръ

Отец ребёнка: Гудковъ Емельянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.04.1912

Сын: Гудковъ Василий

Отец ребёнка: Гудковъ Емельянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.06.1914

Дочь: Гудкова Мария

Отец ребёнка: Гудковъ Емельянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1915

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Гудковъ Емельянъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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