Гудкова (Варганова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Варгановъ Михаилъ
Мать: Варганова Марина
Бракосочетание
23.01.1909
Муж: Гудковъ Емельянъ
Рождение ребёнка
20.06.1910
Сын: Гудковъ Петръ
Отец ребёнка: Гудковъ Емельянъ
Рождение ребёнка
28.04.1912
Сын: Гудковъ Василий
Отец ребёнка: Гудковъ Емельянъ
Рождение ребёнка
16.06.1914
Дочь: Гудкова Мария
Отец ребёнка: Гудковъ Емельянъ
Рождение ребёнка
13.07.1915
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Гудковъ Емельянъ
Смерть
Неизвестно