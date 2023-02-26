Котенков Фёдор Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котенков Фёдор Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1839

Сын: Котенков Прокоп Фёдоров

Мать ребёнка: ?

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Шлёпина Параскева Фёдорова

Мать ребёнка: ?

с.Орли Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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