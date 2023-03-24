Яценко Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яценко Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1692 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Яценко Иван Иванов

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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