Исаевская (Кочкарева) Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.12.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1843
Бракосочетание
14.01.1862
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Исаевский Макар Мефодьевич
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Исаевский Макар Мефодьевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Гусева Мария Макаровна
Отец ребёнка: Исаевский Макар Мефодьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно