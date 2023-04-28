Исаевская (Кочкарева) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаевская (Кочкарева) Варвара Ивановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

01.12.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1843

Отец: Кочкарев Иван Петрович

Мать: Кочкарева Анастасия Михайловна

Бракосочетание
14.01.1862

Муж: Исаевский Макар Мефодьевич

Рождение ребёнка
1869

Сын: Исаевский Иван Макарович

Отец ребёнка: Исаевский Макар Мефодьевич

Рождение ребёнка
1874

Сын: Исаевский Петр Макарович

Отец ребёнка: Исаевский Макар Мефодьевич

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Гусева Мария Макаровна

Отец ребёнка: Исаевский Макар Мефодьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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