Расказов Василей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Рассказов Василий Давыдович
Мать: не указана
Место жительства
С 1803
Из Ишимского уезда Камышенской волости
Рождение ребёнка
1848
Сын: Рассказов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Расказова Василиса Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1857