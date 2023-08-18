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Расказов Василей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Рассказов Василий Давыдович

Мать: не указана

Место жительства
С 1803
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Из Ишимского уезда Камышенской волости
Рождение ребёнка
1848

Сын: Рассказов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Расказова Василиса Павловна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Расказова Василиса Павловна

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1857
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