Усанова N — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсанова N

Усанова N

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лупанина Анна Ефремовна

Отец ребёнка: Усанов Ефрем (Ефим?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усанов Семён Ефремович

Отец ребёнка: Усанов Ефрем (Ефим?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усанов Даниил Ефремович

Отец ребёнка: Усанов Ефрем (Ефим?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усанов Иван Ефремович

Отец ребёнка: Усанов Ефрем (Ефим?)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усанов Андрей Ефремович

Отец ребёнка: Усанов Ефрем (Ефим?)

Работа или профессия
Неизвестно
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